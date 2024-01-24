Опытный дачник дал рецепт проверенного средства, защищающего яблоню от плодожорки

Избавиться от нашествия плодожорки поможет одно простое бесплатное средство. Рецепт проверенный и рекомендован бывалым огородником.

Будем готовить отвар из полыни. Совершаем ряд несложных действий. Надо насобирать полыни, обрезать у нее стебли и мелко порубить.

Наполняем этой массой половину десятилитрового ведра.

Остальную часть доливаем водой до самого края. Ждем, пока жидкость настоится в течение суток. Оставляем ведро в темном месте.

Когда пройдут сутки, настой будем варить, ставим на огонь и кипятим 30 минут.

Потом надо подождать остывания отвара, процедить его и смешать с чистой водой.

Пропорция будет такая: одна часть отвара и две части воды. После этого можно опрыскивать растение, которое облюбовало себе плодожорка.

Еще одно простое и эффективное средство, которое часто используют дачники.

Готовим сладкое угощение для бабочек. Это будет компот из яблок с большим количеством сахара.

Наливаем его в широкую миску и ставим под деревьями на ночь, рядом устанавливаем яркий фонарь, который привлечет ночных бабочек.

Они будут слетаться на лакомство и тонуть в сладком сиропе.