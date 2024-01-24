В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

14:38 2024-01-24
В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

Девочка долго не хотела рассказывать о случившемся, но неладное заподозрила мать школьницы.

Когда мама поняла, что её дочь беременна, то рассказала обо всём школьным учителям, а те в свою очередь обратились в полицию с заявлением об изнасиловании.

Правоохранители сразу поняли, что главным подозреваемым в этом деле является 63-летний супруг бабушки пострадавшей девочки. Сейчас дедушка задержан и даёт признательные показания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о склонении заведомо несовершеннолетней к половому акту. Пострадавшая и её мама отказываются от контактов с прессой.

Светлана Игнатьева
15:21

Светлана Игнатьева

Диана Арбенина отстояла свой концерт во Владивостоке

Диана Арбенина отстояла свой концерт во Владивостоке

Ранее активисты региона просили запретить в этом городе концерт Арбениной, запланированный на 27 февраля.
Светлана Игнатьева
15:08

Светлана Игнатьева

Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Причина кончины 55-летнего музыканта не называется, но ее подтвердили представители культового коллектива.
Светлана Игнатьева
14:57

Светлана Игнатьева

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Гости гостиницы Four Seasons жаловались, что певица ходит у бассейна топлес, заставляя других чувствовать себя некомфортно.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

Арбитражный суд потребовал от предприятия оплаты аренды за ресторан «Чаплин-клуб» в Петербурге.
Андрей Ткачёв
14:32

Андрей Ткачёв

Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Потенциального самоубийцу заметили полицейские, после чего к месту событий был вызван наряд спасателей.
Андрей Ткачёв
14:26

Андрей Ткачёв

Московские грабители похитили из квартиры кота и лоток

Московские грабители похитили из квартиры кота и лоток

Злоумышленники проникли в квартиру парня, который проходит срочную службу в армии.
article_image 14:22

Специалисты выяснили, какие песни не стоит слушать за рулем

Водителю не стоит отвлекаться во время езды на дороге во избежание дорожно-транспортного происшествия, однако многие люди любят управлять авто под аккомпанемент своих любимых композиций.

article_image 14:17

О чем должен знать каждый водитель: мнение эксперта

Чтобы избежать потенциально опасной ситуации на дороге, важно не только знать правила дорожного движения.

article_image 14:14

Математики выяснили, где лучше парковать автомобиль

Учёные Павел Крапивский и Сидней Реднер написали научную статью, посвящённую правильной парковке автомобиля с точки зрения математики.