В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

Когда мама поняла, что её дочь беременна, то рассказала обо всём школьным учителям, а те в свою очередь обратились в полицию с заявлением об изнасиловании.

Правоохранители сразу поняли, что главным подозреваемым в этом деле является 63-летний супруг бабушки пострадавшей девочки. Сейчас дедушка задержан и даёт признательные показания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о склонении заведомо несовершеннолетней к половому акту. Пострадавшая и её мама отказываются от контактов с прессой.