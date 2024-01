Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Музыкант Андерс Dagger Сандбер, известный по своему участию в шведском проекте Rednex, скончался на 56-м году жизни, сообщает rambler.ru.

Сандберг музыкальную карьеру начал в 1980-х - в хард-рок группе Arch.

Он принимал участие в норвежской группе Why for You, евродэнс-трио Accagas и европоп-проекте Approx.

К шведской группе Rednex он присоединился в 2001-м и покинул ее в в 2006-м.

О кончине певца сообщили мировые СМИ, но причину ухода не указали. Rednex также подтвердил эту информацию в соцсетях.