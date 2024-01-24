На Ивлееву подали третий иск на миллиард российских рублей

15:31 2024-01-24
На Ивлееву подали третий иск на миллиард российских рублей

Иск подал юрист Александр Трещев, который требует взыскать компенсацию за моральный вред с блогера и компании МТС.

Третий иск к блогеру и Анастасии Ивлеевой и компании МТС зарегистрировал Таганский суд Москвы. Истцы требуют компенсации за «голую вечеринку», сообщает 5-tv.ru со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Издание уточняет, что иск подал юрист Александр Трещев, который требует взыскать компенсацию за моральный вред в размере одного рубля с блогера и компании.

В иске также содержится требование перечислить в счет компенсации морального вреда в Госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» 1 миллиард рублей от Ивлеевой и 1 миллиард долларов от МТС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таганский суд Москвы отказался принимать иск к Ивлеевой от продюсера Александра Иншакова и 22-мя присоединившимся к нему граждан. Они хотели через суд взыскать с виновницы "голой вечеринки" 1 миллиард рублей за причиненный моральный ущерб.

Суд отметил: ему не было предоставлено подтверждения, что Ивлеева и МТС, чьим лицом выступала блогер до скандального мероприятия, являются общими ответчиками по отношению к каждому члену этой группы.

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