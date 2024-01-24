Соседов предсказал провал шоу «За гранью» с Еремеевым в роли ведущего

15:51 2024-01-24
Соседов предсказал провал шоу «За гранью» с Еремеевым в роли ведущего

Точных данных относительно последних рейтингов передачи пока нет, но музыкальный критик уже сделал первые выводы.

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Споры вокруг нового ведущего шоу «За гранью» Тимура Еремеева продолжают бурлить. Многие зрители недовольны тем, что им заменили предыдущего ведущего Сергея Соседова, сообщает starhit.ru.

Музыкальный критик вел передачу с присущим ему шармом и импульсивностью. Он сам не скрывает, что мог заплакать, накричать, разругаться с героями и поставить их на место. 

При Тимуре Еремееве такой бури эмоций явно не будет, он спокойный, четкий и уравновешенный. 

Точных данных относительно рейтинга Еремеева пока нет, но Соседов уже сделал первые выводы. По его мнению, шоу может остаться без просмотров:

Если программа не будет иметь успех, ее закроют просто. Поживем-увидим.

В интервью со «СтарХитом» шоумен отметил, что не станет возвращаться в проект, если его вдруг позовут обратно.

Я не рассматриваю предложение вернуться. Я иду вперед.

Да и не думаю, что предложат. Они что, придут ко мне с повинной? Вряд ли это случится, - считает Сергей.

Он также добавил, что получил немало других интересных предложений на ТВ.

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