Соседов предсказал провал шоу «За гранью» с Еремеевым в роли ведущего

Споры вокруг нового ведущего шоу «За гранью» Тимура Еремеева продолжают бурлить. Многие зрители недовольны тем, что им заменили предыдущего ведущего Сергея Соседова, сообщает starhit.ru.

Музыкальный критик вел передачу с присущим ему шармом и импульсивностью. Он сам не скрывает, что мог заплакать, накричать, разругаться с героями и поставить их на место.

При Тимуре Еремееве такой бури эмоций явно не будет, он спокойный, четкий и уравновешенный.

Точных данных относительно рейтинга Еремеева пока нет, но Соседов уже сделал первые выводы. По его мнению, шоу может остаться без просмотров:

Если программа не будет иметь успех, ее закроют просто. Поживем-увидим.

В интервью со «СтарХитом» шоумен отметил, что не станет возвращаться в проект, если его вдруг позовут обратно.

Я не рассматриваю предложение вернуться. Я иду вперед. Да и не думаю, что предложат. Они что, придут ко мне с повинной? Вряд ли это случится, - считает Сергей.

Он также добавил, что получил немало других интересных предложений на ТВ.