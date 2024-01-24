Тонкости ухода за кустовой махровой петунией в саду

Сеем семена на рассаду в феврале/марте, выкладываем их по поверхности стерильного грунта. Сверху ничем не присыпаем.

Всходы пойдут через две недели, оптимальная температура проращивания - около 20 градусов.

Пикируем с февраля по март, готовим кассеты 3х3 см. Выращиваем петунию при температуре 15-17 тепла.

Пересаживаем в горшки с марта по апрель. Доращиваем в горшках при температурных показателях 12-16 градусов.

В этом случае получается хорошо развитая коренастая рассада. Возраст перед высадкой на постоянное место - три месяца.

Землю подбираем легкую, питательную, РН 5,5-6. Высаживаем в грунт когда уйдет угроза заморозков.

Удобряем комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами.