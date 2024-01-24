Эксперты обнаружили, что численность птиц на Земле все время сокращается

Самый большой ущерб причиняет птицам сельское хозяйство, оно негативно влияет на 73% всех видов.
Другие опасные факторы - вырубка леса, неразумная эксплуатация природных ресурсов, климатические изменения, вмешательство чужеродных видов.
Только 6% всех разновидностей птиц демонстрирует увеличение численности.
Для большинства вымерших видов птиц была характерна ограниченная область обитания.
Однако сегодня уменьшается число птиц и на больших территориях суши, главным образом в тропических регионах.
Например, в Эфиопии с 2007 года популяция эндемичных жаворонков либена уменьшилась на 80%.
2,9 млрд птиц (почти одна треть) была уничтожена с 1970 года в Северной Америке, 600 млн (почти одна пятая) - в Европе.
Так, ранее многочисленный вид "стрижи" теперь оказался в числе исчезающих.
Исследование ученых показало: с 1993 года природоохранные организации помогли не исчезнуть примерно 21-32 видам.
Северная Атлантика создает новую заповедную зону, которая сможет дать защиту до 5 млн птиц.
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