Полезные советы для туристов, которые стремятся обезопасить свое путешествие по Мексике

12:27 2024-01-25
Полезные советы для туристов, которые стремятся обезопасить свое путешествие по Мексике

Благодаря теплому климату, прекрасным пляжам и близости к США, Мексика - это популярное, но не самое безопасное туристическое направление.

Некоторые люди могут пересмотреть свои планы поездок после того, как узнают, что четверо американцев были похищены, а двое из них убиты, когда они путешествовали на прошлой неделе в Матаморос, Мексика.

По словам губернатора, они попали под перекрестный огонь конкурирующих групп картеля в пограничном городе в штате Тамаулипас.

Мексика остается одним из самых посещаемых мест для американцев. По данным Statista, в 2021 году почти 29 миллионов американцев отправились в Мексику.

Также согласно последним статистическим данным Госдепартамента США, в Мексике в 2021 году в результате убийств погибло около 75 американских граждан.

За последние несколько месяцев водители такси преследовали Ubers в Канкуне, а трое американцев погибли в Мехико в октябре 2022 года.

Теперь обновленная туристическая рекомендация предупреждает о преступлениях и похищениях.

Государственный департамент обновил рекомендации по путешествиям для Мексики 5 октября, что делается регулярно.

В нескольких туристических направлениях, таких как Мехико, Саюлита и Канкун, теперь есть предупреждения, связанные с преступлениями, связанными с картелями.

В некоторых районах повышен риск преступности и похищения людей.

Госдепартамент выпустил предупреждение "не путешествовать" для штатов Колима, Герреро, Мичоакан, Синалоа, Тамаулипас и Сакатекас из-за насильственных преступлений.

Предупреждение "пересмотреть поездку" было выпущено для Нижней Калифорнии и Халиско, где находится Пуэрто-Вальярта.

Мехико, Найарит, Нижняя Калифорния, Кинтана-Роо и Оахака получают предупреждение "проявлять повышенную осторожность при поездках".

Нижняя Калифорния Сур является домом для Кабо-Сан-Лукас, Сан-Хосе-дель-Кабо и Ла-Пас.

В Наярите многие туристы посещают серфинг-городок Саюлита. В Кинтана-Роо находятся Канкун, Тулум, Ривьера-Майя, Косумель и Плайя-дель-Кармен.

Серферы также любят посещать Пуэрто-Эскондидо в Оахаке.

Путешественники могут "соблюдать обычные меры предосторожности" при поездке на Юкатан, в который входит популярная достопримечательность Чичен-Ица.

Штат Юкатан находится прямо над Кинтана-Роо, где, по данным Государственного департамента, людям следует быть более осторожными из-за преступности и похищений людей.

Некоторые советы по безопасности при посещении Мексики:

если вы находитесь в курортном городе и в уважаемом месте, вы подвергаетесь гораздо меньшему риску;

если вы находитесь в курортном городе и в уважаемом месте, вы подвергаетесь гораздо меньшему риску;

если вы покидаете территорию курорта, убедитесь, что у вас есть правильный адрес, куда вы направляетесь, и сообщите на стойке регистрации, что вы уезжаете и когда планируете вернуться;

не выставляйте напоказ наличные;

используйте банкомат в банке или на курорте;

используйте сейф в своей комнате;

возьмите с собой две распечатанные копии вашего паспорта и других важных документов, таких как лекарства или водительские права;

подумайте о страховании, чтобы защитить от кражи или потери личного имущества.

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