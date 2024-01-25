Знающий огородник рассказал об эффективном методе выведения медведки

12:55 2024-01-25
Знающий огородник рассказал об эффективном методе выведения медведки

Среди разных вредителей самым грозным врагом является медведка, которая доставляет массу хлопот и плохо поддается истреблению.

Как бороться с неистребимой и очень прожорливой медведкой, рассказал опытный садовод.

Чаще всего вредитель заводится на участках, которые расположены вблизи леса или болотистых мест.

Чтобы уничтожить насекомое, у каждого бывалого дачника в запасе есть один или несколько верных способа. Рассказываем о нескольких из них.

Можно попробовать извести врага рябчиком императорским, это растение издает запах, который отпугивает медведок.

Дополнительная мера - раствор из хозяйственного мыла. Делается так: на 100 г мыла берется 10 л воды.

Надо найти гнезда вредителя и залить их этим раствором.

Когда медведка будет пытаться сбежать от расправы, нужно держать наготове лопату или что-то, чем можно уничтожить насекомое.

Есть также особые приманки, предназначенные для борьбы именно с этим насекомым ("Гризли", "Медветокс").

При обильном заселении участка медведкой нужно использовать до 500 г на сто метров земли.

Приманка будет еще привлекательнее для насекомых, если добавить в нее несколько капель подсолнечного масла.

Состав распределяют по участку, возле ходов медведки. Можно прорыть ямки, заполнить их средством, закрыть слоем земли.

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