Знающий огородник рассказал об эффективном методе выведения медведки

Как бороться с неистребимой и очень прожорливой медведкой, рассказал опытный садовод.
Чаще всего вредитель заводится на участках, которые расположены вблизи леса или болотистых мест.
Чтобы уничтожить насекомое, у каждого бывалого дачника в запасе есть один или несколько верных способа. Рассказываем о нескольких из них.
Можно попробовать извести врага рябчиком императорским, это растение издает запах, который отпугивает медведок.
Дополнительная мера - раствор из хозяйственного мыла. Делается так: на 100 г мыла берется 10 л воды.
Надо найти гнезда вредителя и залить их этим раствором.
Когда медведка будет пытаться сбежать от расправы, нужно держать наготове лопату или что-то, чем можно уничтожить насекомое.
Есть также особые приманки, предназначенные для борьбы именно с этим насекомым ("Гризли", "Медветокс").
При обильном заселении участка медведкой нужно использовать до 500 г на сто метров земли.
Приманка будет еще привлекательнее для насекомых, если добавить в нее несколько капель подсолнечного масла.
Состав распределяют по участку, возле ходов медведки. Можно прорыть ямки, заполнить их средством, закрыть слоем земли.
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