Трепову приговорили к самому большому тюремному сроку в истории России

2 апреля 2023 года Дарья Трепова убила российского военкора Владлена Татарского: Трепова подарила Татарскому статуэтку с бомбой, которая взорвалась, унеся жизнь российского журналиста.

При этом террористка призналась, что сотрудничала со спецслужбами Украины.

25 января 2024 года Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы, признав её виновной в терроризме, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов.

Ранее российский суд не приговаривал женщин к такому большому сроку.

Кроме того, суд постановил взыскать с Треповой 16 миллионов рублей.

Дмитрий Касинцев, укрывавший Дарью Трепову, приговорён к 1 году и 9 месяцам тюрьмы.