В элитной деревне на Рублёвке начался пожар в бомбоубежище

25 января пожар в Раздорах начался на территории массива "Лесное", общая площадь которого не превышает ста соток. Пожар произошёл в элитном бомбоубежище из-за короткого замыкания бойлера в подвале.

На место событий оперативно прибыл наряд сотрудников МЧС, которые быстро локализовали бушующее пламя и потушили пожар. Благодаря хорошей реакции спасателей жертв удалось избежать.

Ряд новостных Telegram-каналов утверждают, что настоящим хозяином горевшего бомбоубежища в Раздорах является "человек из силовиков", однако эта информация ничем не подтверждена.