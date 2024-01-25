Эммануэль Тодд, который предсказал распад СССР ещё в 1976 году, утверждает, что заявления об якобы намерениях России напасть на НАТО являются надуманными. По словам Тодда, российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер.

При этом учёный верит, что в случае возникновения смертельно опасной угрозы своей безопасности Россия может решиться на применение ядерного оружия.

Ранене Эммануэль Тодд сделал другое предсказание: историк считает, что Россия и Германия станут дружественными государствами, а Берлин отвернётся от США.