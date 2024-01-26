В Бирске шестиклассница оставила десять предсмертных записок перед суицидом

12-летняя ученица шестого класса покончила с собой, предварительно оставив десять предсмертных записок. Девочка жила с мамой-медсестрой и бабушкой. Труп шестиклассницы нашла бабушка, вернувшаяся с поездки за продуктами.

Самоубийца написала отдельные предсмертные письма для матери, отца, бабушки, дяди и пяти-шести одноклассников. В записках девочка просила не винить её за суицид.

Известно, что погибшая росла в полной и благополучной семье, хорошо училась и занимала призовые места на школьных олимпиадах. Родственники уверяют, что в день самоубийства девочка была в хорошем настроении.