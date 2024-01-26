Испанского режиссёра Вермута обвинили в сексуальном насилии

Обвинители утверждают, что с 2014 по 2022 год Карлос Вермут совершал с ними насильственные действия сексуального характера. Все трое женщин работали с Вермутом и уверяют, что раньше не сообщали об изнасилованиях из-за страха потерять работу.

Сам Карлос Вермут не скрывает, что вступал в половой контакт с тремя вышеуказанными женщинам, однако режиссёр настаивает, что сексуальные акты всегда происходили с предварительного согласия.

При этом Вермут допускает, что его партнёры, заявившие об изнасилованиях, могли почувствовать себя эмоционально плохо уже после акта соития.