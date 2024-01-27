В штате Калифорния США хотят объявить классические авто вне закона

Штат Калифорния в США серьезно рассматривает возможность в ближайшем будущем устанавливать зоны с нулевым уровнем выбросов.

В рамках подготовки к такому шагу Калифорнийский совет по воздушным ресурсам собирает информацию о классических автомобилях и о том, как владельцы их используют, пишет yahoo.com.

Владельцам классических автомобилей 1978 модельного года или более ранних версий разослали анкеты. Вопросы были направлены на выяснение того, как эти классические автомобили используются и хранятся, где на них ездят и сколько миль показывают одометры владельцев.

Это беспокоит многих автолюбителей. Дело в том, что Калифорния ранее была эпицентром культуры крутых автомобилей, и многие легендарные бренды, производители и любители появлялись в штате.

СМИ уточняют, что еще в 2019 году штат разрешил “местным юрисдикциям создавать зоны с нулевым уровнем выбросов”.

У Калифорнии есть цель по чистому нулевому выбросу углекислого газа, установленная на 2045 год, потому можно ожидать еще больших ограничений на горизонте, - пишет издание.

Автовладельцы надеются, что дело не дойдет до того, что власти будут ходить от двери к двери в поисках классических автомобилей, чтобы их конфисковать или раздавить.