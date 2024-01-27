Пять самых популярных сортов помидоров, по версии издания «Спутник»

17:57 2024-01-27
Пять самых популярных сортов помидоров, по версии издания «Спутник»

Лучшие сорта выбирались по таким признакам: зимостойкость, урожайность, лежкость, вкусовые характеристики, возможность использования для заготовок.

Первую строчку в топ-5 лучших томатов занимает известный сорт, получивший признание как специалистов, так и обычных потребителей.

Бычье сердце - №1:

Относится к позднеспелым разновидностям. Для созревания первых плодов нужно минимум 120 дней после первых ростков. За что любят этот сорт: крупные плоды, сочная и ощутимо сладкая мякоть.

Де Барао - №2:

Лучшие характеристики - устойчивость к холодам, высокая урожайность. Подходит для любых регионов умеренных широт. Можно растить в открытом грунте или в теплице. Томаты долго лежать, их можно заготавливать на зиму.

Орлиный клюв - №3:

По форме отдаленно напоминают клюв орла: чуть вытянутые, заостренные и немного загнутые книзу. Плод весит до 400 г, иногда и до 800! Внутри сочные и сладкие. Помидоры не портятся при перевозке, не трескаются при заготовках.

Золотые купола - №4:

При созревании обретают золотистый оранжевый цвет, мякоть сладкая, очень сочная. Недостатки у сорта найти сложно. Устойчив к распространенным заболеваниям. При своевременных обработках не будет повреждаться паразитами.

Шапка Мономаха - №5:

Сорт для тех, кому нравятся большие плоды. Вес одного томата достигает порой до 900 г!. Средний размер - 400-500 г. Вкус кисло-сладкий. Помидор не боится многих болезней, но любит тепло. В северных широтах его лучше растить в теплице.

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