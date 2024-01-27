Опытный садовод рассказал, чем подкормить туи, пожелтевшие после зимы

19:05 2024-01-27
Опытный садовод рассказал, чем подкормить туи, пожелтевшие после зимы

Туи, которые желтеют после зимы, это не редкость на дачном участке, для такого случая есть полезные советы.

Можно ли вернуть деревьям прежний окрас и как это сделать? Разбираемся вместе с экспертом.

Пожелтевшая туя совсем не радует садовода, ведь она должна служить украшением участка, а не портить его своим видом.

Исправить ситуацию можно. Но сначала поговорим о профилактике.

Частая причина появления желтизны на хвое - зимне-весенний солнечный ожог.

Чтобы этого не случилось, осенью укройте растения, связав веточки, светлым укрывным материалом.

Другая причина - грибковая инфекция. Весь сезон нужно проводить профилактические обработки противогрибковыми препаратами, тогда проблема обойдет ваши туи стороной.

Следующий располагающий фактор - вредители. Если тую начинают одолевать щитовка и тля, дерево тоже начнет желтеть.

Не допустить появление паразитов может профилактическая обработка специальными препаратами.

Если проблема уже появилась и туя из зеленой превратилась в желто-бурую, поступаем так.

При солнечном ожоге нужно подождать схода снега и "полечить" пострадавшие места раствором эпина, изучив предварительно инструкцию.

Потом дайте дереву азотное удобрение, обеспечьте уход и заботу. Вскоре дерево начнет отращивать свежую яркую зелень.

Если завелся грибок, вырезаем больные ветки и уничтожаем, места срезов смазываем медным купоросом.

В случае обнаружения вредных насекомых, используйте для борьбы инсектициды.

Поддержите деревце весной для хорошего роста и пышной свежей зелени.

Используйте подкормку: настой коровяка на воде в соотношении 1 к 4. Готовится сутки.

Вливайте не под самый корень, а в приствольный круг. Подкармливаем в апреле/мае.

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