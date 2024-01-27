Опытный садовод рассказал, чем подкормить туи, пожелтевшие после зимы

Можно ли вернуть деревьям прежний окрас и как это сделать? Разбираемся вместе с экспертом.
Пожелтевшая туя совсем не радует садовода, ведь она должна служить украшением участка, а не портить его своим видом.
Исправить ситуацию можно. Но сначала поговорим о профилактике.
Частая причина появления желтизны на хвое - зимне-весенний солнечный ожог.
Чтобы этого не случилось, осенью укройте растения, связав веточки, светлым укрывным материалом.
Другая причина - грибковая инфекция. Весь сезон нужно проводить профилактические обработки противогрибковыми препаратами, тогда проблема обойдет ваши туи стороной.
Следующий располагающий фактор - вредители. Если тую начинают одолевать щитовка и тля, дерево тоже начнет желтеть.
Не допустить появление паразитов может профилактическая обработка специальными препаратами.
Если проблема уже появилась и туя из зеленой превратилась в желто-бурую, поступаем так.
При солнечном ожоге нужно подождать схода снега и "полечить" пострадавшие места раствором эпина, изучив предварительно инструкцию.
Потом дайте дереву азотное удобрение, обеспечьте уход и заботу. Вскоре дерево начнет отращивать свежую яркую зелень.
Если завелся грибок, вырезаем больные ветки и уничтожаем, места срезов смазываем медным купоросом.
В случае обнаружения вредных насекомых, используйте для борьбы инсектициды.
Поддержите деревце весной для хорошего роста и пышной свежей зелени.
Используйте подкормку: настой коровяка на воде в соотношении 1 к 4. Готовится сутки.
Вливайте не под самый корень, а в приствольный круг. Подкармливаем в апреле/мае.
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