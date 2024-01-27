Цветовод со стажем дал 5 советов: розы будут пышно цвести до конца лета

20:18 2024-01-27
Цветовод со стажем дал 5 советов: розы будут пышно цвести до конца лета

Роза - королева сада, и каждому дачнику хочется любоваться этой красотой как можно дольше.

Рассказываем, как можно добиться максимально яркого цветения и продлить его до конца лета.

Начнем с того, что есть разные сорта с разными особенностями цветения. Одни розы отцветают ярко, но быстро.

Другие могут радовать благоухающими цветами до осени.

Если хочется продлить праздник цветения, берите на заметку эти советы.

Даже быстро отцветающие розы смогут дольше сохранить свое очарование.

Сорт:

Если вы заинтересованы в долгом беспрерывном цветении, выбирайте соответствующие сорта - повторноцветущие (флорибунды, миниатюрные розы, гибридные чайные, английские Дэвида Остина). Они покрываются цветами несколько раз в сезон.

Место:

Розам нужно много солнца и тепла, именно такое место для них надо выбрать в саду. Королевам всегда отдают все самое лучшее.

Прямое солнце должно освещать это место минимум 6-8 часов в день.

Не сажайте розы возле возле объектов, которые могут их затенять или лишать цветы влаги и питания (например, высокие кусты и деревья).

Полив и подкормка:

Роза любит воду и полноценное питание, тогда она будет ярко цвести и хорошо развиваться.

Поливы должны быть на постоянной основе и в большом количестве.

Не допускайте пересыхания почвы в жару и в сухую погоду.

Лучшее время для полива - утро и вечер. Тогда не будет ожогов листвы.

Подкармливаем специальным удобрением для роз с фосфором, азотом, калием.

Как правило хватает раза в месяц, начинаем весной и продолжаем до осени.

Это поможет избежать проблем с болезнями и вредителями, цветение тоже будет дольше.

Обрезка:

Обрезка формирует куст, помогает сохранить здоровье цветов и продлить их цветение. Обрезать побеги надо дважды в год, осенью и весной.

Осенью делаем это, чтобы ветки не ломались зимой под тяжестью снега.

Весной - для того чтобы розы гуще цвели. Убираем ветки, которые повреждены, подсохли и ослабли.

Сильные здоровые побеги нужно уменьшить на треть или на половину.

Кроме этого снимаем все цветки, которые уже отцвели, чтобы могли появляться новые бутоны.

Болезни и вредители:

Розы очень подвержены заболеваниям и нападкам вредителей. Им угрожают мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость.

Опасны такие паразиты: паутинный клещ, тля, трипсы.

Надо тщательно следить за цветами, чтобы как можно раньше обнаружить признаки поражения и принять меры.

Лучше проводить профилактические обработки, потому что лечить растение гораздо сложнее. Есть специальные магазинные средства.

Но можно приготовить и свой раствор на основе мыла, чесночную настойку, уксусную эмульсию для обработки от насекомых и болезней.

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