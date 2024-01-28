Опытный цветовод рассказал, чего не любит фиалка: ошибки, которых нужно избегать

Не увлекайтесь обильными поливами, они губительны для фиалок.

Нельзя также сильно пересушивать почву, где растут цветы.

Фиалка боится сильного холода, ее нельзя держать при температуре ниже +16 градусов.

Это нежное растение не переносит большую жару, выше +27 градусов.

Прямое солнце тоже не для капризных фиалок.

Не используйте высокую концентрацию азотных удобрений.

Не поливайте цветы настоем навоза, не перебарщивайте с внесением удобрений.

Фиалке не нравятся щелочные грунты с большим содержанием солей.

Цветок не любит повышенную влажность воздуха и слишком низкую тоже.

Плохо растут фиалки в тяжелых грунтах.

Растения очень страдают от нападок трипсов, щитовок, клещей.