Малина сорта Туламин - самая урожайная и красивая садовая малина

Малина Туламин - образцовая садовая малина. Вкусная, сочная, сладкая, крупная, урожай дает богатый.

Кусты растут до 2 метров в высоту, всегда с низу до верху усыпаны ягодами. Если даем хороший уход, куст подарит 4 кг плодов.

Малина практически без шипов, ягоды расположены близко друг к другу, отчего собирать их одно удовольствие.

Ягодки растут до 6 г, отличаются вытянутой правильной формой и красивым насыщенным цветом.

Мякоть плотная, не раскисает при сборе, хорошо переносит перевозку и нормально хранится.

Лакомиться свежими плодами - большое наслаждение. Отлично годится для заготовок и десертов.