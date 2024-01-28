Лучшие урожайные сорта томатов: рекомендации опытных садоводов

Медвежья лапа - высокорослый сорт, который требует некоторых хлопот, но дает рекордные урожаи.

Его нужно подвязывать и все время заниматься формированием.

Высаживать нужно не более трех кустов на метр квадратный, иначе урожайность снизится.

Ранний низкорослый сорт Алсу. Многие дачники его полюбили за компактность, легкий уход и быстрое созревание.

Плоды будут ярко-красного цвета в форме красивого сердечка. Вес томатов достигает 700 г.

Поспевают томаты через 3 месяца после появления всходов.

Куст очень компактный, пасынковать его не надо. В высоту вырастает всего до 70 см.