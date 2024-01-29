Страшная загадка наркобарона в юбке: что связывало Гризельду Бланко с Пабло Эскобаром

Новый сериал Netflix "Гризельда" рассказывает о жизни колумбийского наркобарона, который построил наркоимперию в США в 70-е и 80-е годы. Фильм начинается со слов:

Единственным человеком, которого я когда-либо боялся в своей жизни, была женщина по имени Гризельда Бланко.

Предположительно, эти слова принадлежат Пабло Эскобару Гавирии, известному распространителю кокаина в его родной Колумбии. Столкнувшись с большим сходством этих двоих, многие задаются вопросом: какие отношения их связывали?

Как известно, Бланко уроженка Колумбии. В 27 лет она уехала в Соединенные Штаты из-за проблем со своим мужем Альберто Браво.

В Америке женщина стала заниматься незаконным оборотом наркотиков и разработала идеальные маршруты для транспортировки веществ через границы. Ее прозвали "королевой кокаина", отмечает Уahoo.com.

Ее история имеет общие черты с историей Эскобара. Однако ей приписывают то, что она является инициатором определенных насильственных действий для достижения своих целей. Гризельда вела свой бизнес в Майами, а он - в Медельине. Несмотря на расстояние, соперничество между ними не заставило себя долго ждать, - пишет издание.

Хотя теории об отношениях между считающимися самыми известными наркобаронами разнообразны, некоторые считают, что у них был роман.