Страшная загадка наркобарона в юбке: что связывало Гризельду Бланко с Пабло Эскобаром

10:46 2024-01-29
Страшная загадка наркобарона в юбке: что связывало Гризельду Бланко с Пабло Эскобаром

Эти два преступника стали основной причиной для создания в США Управления по борьбе с наркотиками.

Новый сериал Netflix "Гризельда" рассказывает о жизни колумбийского наркобарона, который построил наркоимперию в США в 70-е и 80-е годы. Фильм начинается со слов:

Единственным человеком, которого я когда-либо боялся в своей жизни, была женщина по имени Гризельда Бланко.

Предположительно, эти слова принадлежат Пабло Эскобару Гавирии, известному распространителю кокаина в его родной Колумбии. Столкнувшись с большим сходством этих двоих, многие задаются вопросом: какие отношения их связывали?

Как известно, Бланко уроженка Колумбии. В 27 лет она уехала в Соединенные Штаты из-за проблем со своим мужем Альберто Браво.

В Америке женщина стала заниматься незаконным оборотом наркотиков и разработала идеальные маршруты для транспортировки веществ через границы. Ее прозвали "королевой кокаина", отмечает Уahoo.com.

Ее история имеет общие черты с историей Эскобара. Однако ей приписывают то, что она является инициатором определенных насильственных действий для достижения своих целей.

Гризельда вела свой бизнес в Майами, а он - в Медельине. Несмотря на расстояние, соперничество между ними не заставило себя долго ждать, - пишет издание.

Хотя теории об отношениях между считающимися самыми известными наркобаронами разнообразны, некоторые считают, что у них был роман.

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Эти два преступника стали основной причиной создания Управления по борьбе с наркотиками в США, которое сделало своей основной задачей возможность арестовать двух колумбийцев, поставлявших наркотики в страну.

Им это удалось с Эскобаром: после многих лет его поисков 2 декабря 1993 года наркобарона нашли, но он был убит. Гризельда же умерла в 2012 году. С ней покончили наемные убийцы - предположительно, представители одной из мафиозных структур.

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