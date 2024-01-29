В Вене нашлась бесценная картина кисти Густава Климта, которая пропала сто лет назад

Картина художника-символиста Густава Климта найдена в Вене через сто лет после того, как она пропала и считалась потерянной, пишет Уahoo.com.

Картина "Портрет госпожи Лизер" ранее принадлежала еврейской семье из Австрии, в последний раз она демонстрировалась в 1925-м году.

Это - одна из последних работ австрийского художника, скончавшегося от инсульта в 1918-м году. Почти столетие одним-единственным свидетельством существования полотна было единственное фото, хранившееся в архивах Австрийской национальной библиотеки.

Аукционный дом im Kinsky в Вене это открытие назвал сенсацией и оценил стоимость работы более, чем в 54 миллиона долларов.

Картина такой редкости, ценности и художественной значимости не появлялась на художественном рынке Европы уже несколько десятилетий, - говорится в заявлении im Kinsky.

На аукцион портрет будет выставлен 24-го апреля - от имени владельцев и правопреемников семьи Лизер.

До аукциона работа будет представлена на выставках в Британии, Швейцарии, Германии и Гонконге.