В Подмосковье любитель шаурмы почувствовал себя художником в лифте

Житель подмосковного Пушкина стал звездой интернета благодаря видеокамере, установленной в лифте жилого дома. На видео мужчина едет в лифте в месте со спутницей, держа в руке остатки недоеденной шаурмы.

В какой-то момент молодой человек начинает исписывать зеркало лифта соусами, сочащимися из популярного фаст-фуда. При этом сопровождавшая его женщина не делает спутнику никаких замечаний.

Видео с камеры наблюдения вызвало гнев у пользователей домового чата, после чего те решили, что мужчину нужно прославить на всю страну.