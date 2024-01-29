Haval отзывает 32 156 авто из России из-за проблем с электропроводкой

29 января пресс-служба компании "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", представляющая интересы бренда Haval в РФ, сообщила об отзыве 32 156 автомобилей, проданных россиянам с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023-го года. Речь идёт о моделях Haval F7 и F7x.

В пресс-релизе Haval утверждается, что при сборке указанных автомобилей могла попасть влага в разъем жгута проводов под сиденьем водителя.

В Haval отметили, что владельцы отозванных в России машин могут самостоятельно пригнать их в дилерские центры, где автомобили доработают бесплатно.