В Могилёве задержали двух оптовых закладчиков мефедрона

Представители наркоконтроля по Могилёвской области задержали 28-летнего местного жителя, который уже был ранее судим. Мужчина был задержан во время совершения закладки наркотиков для будущих покупателей.

После задержания он выдал своего 36-летнего подельника, в доме у которого обнаружили 300 грамм мефедрона — особо опасного синтетического наркотика-психостимулятора.

На допросе выяснилось, что оба жителя Могилёва забирали оптовые клады мефедрона, после чего фасовали психотроп на мелкие дозы для последующего сбыта. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.