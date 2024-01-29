Дачный эксперт рассказал о сроках и составе подкормки чеснока весной

Первая весенняя подкормка "расшевелит" спящие луковицы и разгонит их рост. Она же укрепит растение в нестабильных погодных условиях марта/апреля.

Количество подкормок:

Их должно быть три за сезон, первая делается при появлении 2-3 перышек над землей.

Вторая - через 4 недели после первой, она насыщает питанием грунт, запускает рост, активизирует все жизненно важные процессы.

Третья нужна для наращивания луковицы (июнь).

Первая подкормка:

Дает растению необходимый азот для роста зелени. Берем 1 ст. л. мочевины плюс 10 л воды, делаем обычный полив.

Другой способ: одна часть навоза и 9 частей воды, полученный концентрат разбавляем водой один к трем.

И еще один способ: баночку нашатыря размешать в 5 л воды, сделать опрыскивания по листу.