Дачный эксперт рассказал, чего боится проволочник: положите это в посадочную ямку

21:14 2024-01-29
Дачный эксперт рассказал, чего боится проволочник: положите это в посадочную ямку

Сколько трудов в картофель не вложи, все пойдет прахом, если на грядке завелся проволочник.

Предлагаем несколько средств, которые отпугнут личинок от вашей картошки.

Добавьте в лунку при посадке картошки горсточку луковой шелухи.

Лучше сбрызнуть ее водой, чтобы не разнес ветер. Берите лучше желтую шелуху, она полезнее для растений.

При разложении луковые очистки выделяют фитонциды, флавоноиды и другие вещества, которые не нравятся проволочнику.

Кроме того, фитонциды губительны для вредоносных бактерий и грибка.

Флавоноиды ускоряют прорастание семян. Одной горсточки хватает на весь сезон.

Можно положить в посадочную ямку горчичный порошок. От него шарахаются как личинки щелкуна, так и потомство хруща.

Чтобы на огороде было меньше проволочника, уберите с участка пырей. Именно там любит селиться проволочник.

Выкопайте растение с корнем или воспользуйтесь гербицидом Фюзилад Форте, абсолютно безопасным для картофеля.

Чтобы проволочника извести полностью и не бояться встречи с ним в следующем году, сделайте известкование грунта осенью и посадите на участке для будущего выращивания картошки сидераты.

Известь хорошо изгоняет проволочника, но весной перед посадкой ее не нужно добавлять в грунт.

Это может спровоцировать развитие парши у картофеля.

Древесную золу тоже надо использовать осенью. Сидераты - лучший способ победить проволочника.

Злаковые для этой цели не подойдут, вредитель их любит.

Можно посеять горох полевой, сурепицу, лен, масличную редьку, горчицу, рапс.

В корневой части указанных культур есть алкалоиды, а это отрава для вредителя.

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