Комедию «Джентльмены удачи» признали лучшей работой «Мосфильма» за последние сто лет

Рейтинг «Абсолютный топ» советского кино опубликован «Мосфильмом» аккурат к столетнему юбилею студии, пишет КП.

Как выяснилось, возглавил его фильм «Джентльмены удачи». Авантюрная комедия Александра Серого по сценарию Георгия Данелия и Виктории Токаревой вышла на экраны в 1971 году. И стала лучшим произведением «Мосфильма» за 100 лет.

Редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» исследовала зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов. И определила наиболее популярные ленты, снятые на знаменитой киностудии России, — сообщила пресс-служба компании. Лидером в итоге стала комедия «Джентльмены удачи». В 1972 году картина заняла первое место по количеству зрителей: ее посмотрели 65 миллионов человек.

Еще под 40 миллионов просмотров просмотрели картину в ютубе на настоящий момент, сюда можно добавить огромное количество просмотров с пиратских видеосервисов.