В Братске женщину и её питбуля соседи избили битой и ломом

По словам женщины, однажды её питбуль укусил 63-летнюю соседку, которая угрожала женщине электрошокером. После этого жизнь владелицы пса превратилась в ад: соседи делали всё возможное, чтобы выжить её из дома.

Один раз двое мужчин-соседей силой забрали её собаку и отнесли на мусорку, где пса избили палками. Однако более резонансным получился последний случай с участием хозяйки собаки.

В соцсетях завирусилась видеозапись, на которой женщину и её питбуля избивают в лифте двое неизвестных. При этом нападавшие были вооружены ломом и битой.