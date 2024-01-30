Калининградца осудили за кражу часов «Зенит» стоимостью 14 млн рублей

Известно, что пьяный воришка отдыхал в& "Янтарь-Холле" Светлогорска, где повздорил с другим посетителем. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой выпивший мужчина нокаутировал своего оппонента. После этого драчун снял с руки пострадавшего часы "Зенит", стоимость которых составляет 14 282 268 российских рублей.

Протрезвев, дебошир сам пришёл в отдел полиции и сдался с повинной. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора: мужчине назначили 7 месяцев исправительных работ с ежемесячной передачей государство 10 процентов от зарплаты.

Также вор часов сотрудничал со следователями, признал свою вину и активно помогал семье, что благотворно повлияло на решение судьи по этому делу.