Деревья-насосы, которые решают проблему с откачкой выгребной ямы

Без выгребной ямы для туалета на дачном участке не обойтись.

Однако за ней нужен уход, время от времени содержимое ямы придется откачивать.

Приятного в этом мало, а работу сотрудников специальных служб придется хорошо оплачивать.

Помогают справиться с этой деликатной проблемой деревья.

Находясь в близи выгребной ямы, они будут высасывать из нее все содержимое, для них это будет питательная органика.

Тополь надо посадить на расстоянии 10-15 м от ямы, корни при этом не будут повреждать подземную конструкцию, зато наладится процесс откачки.

Березы могут вытягивать до 200 л органики в сутки, черемуха - до 300 л.

Дуб, которому исполнилось не менее 10 лет, легко прокачает 500 л содержимого выгребной ямы.

Если посадить иву, она сможет откачивать до 200-250 л.

Однако быстрого результата не будет, молодые деревья должны хорошо подрасти, процесс адаптации занимает несколько лет.