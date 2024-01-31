Ким Кардашьян пожаловалась на резкое обострение псориаза

Ким Кардашьян поделилась новыми видеороликами, подтверждающими обострение псориаза, сообщает Уahoo.com.

43-летняя бизнеследи уточнила, что болезнь проявилась на ногах. Она показала это крупным планом.

Насколько сумасшедший у меня псориаз прямо сейчас, ребята? Это на всю мою ногу. Я не знаю, что происходит. Но я должна разобраться с этим. Это безумие, - прокомментировала светская дива свой ролик.

Она также призналась, что "это больно". И добавила, что не знает, почему произошло обострение:

Я не меняла свою диету. Я перепробовал все! Псориаз - это отстой.

В финальном видео звезда реалити-шоу нашла в себе силы, чтобы пошутить над формой псориаза:

Мой псориаз в форме сердца. Как раз на День Святого Валентина?

Ранее Кардашьян недавно призналась, что использует свои солярии в качестве средства для лечения своего состояния, но не часто.