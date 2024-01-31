Ким Кардашьян пожаловалась на резкое обострение псориаза

Ким Кардашьян поделилась новыми видеороликами, подтверждающими обострение псориаза, сообщает Уahoo.com.
43-летняя бизнеследи уточнила, что болезнь проявилась на ногах. Она показала это крупным планом.
Насколько сумасшедший у меня псориаз прямо сейчас, ребята? Это на всю мою ногу.
Я не знаю, что происходит. Но я должна разобраться с этим. Это безумие, - прокомментировала светская дива свой ролик.
Она также призналась, что "это больно". И добавила, что не знает, почему произошло обострение:
Я не меняла свою диету. Я перепробовал все! Псориаз - это отстой.
В финальном видео звезда реалити-шоу нашла в себе силы, чтобы пошутить над формой псориаза:
Мой псориаз в форме сердца. Как раз на День Святого Валентина?
Ранее Кардашьян недавно призналась, что использует свои солярии в качестве средства для лечения своего состояния, но не часто.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__