Honda заявила о радикально новой линейке электромобилей

Ожидается, что Honda NSX в ближайшие годы вернется с электрическим приводом как часть радикально новой линейки электромобилей японской фирмы, пишет Уahoo.com.

После презентации концепта седана, который станет первым автомобилем в новой линейке 0 Series, генеральный директор компании Тошихиро Мибе заявил, что Honda уже “изучает спортивные автомобили в эпоху электромобилей”.

И добавил, что научно-исследовательский центр фирмы работает над созданием спортивного электромобиля. При этом он не уточнил, как будет выглядеть их первая серийная версия.

Как бы он ни позиционировался, спортивный автомобиль призван стать символом линейки электромобилей серии 0. Эти модели появятся на рынке с 2026 года с целым рядом технических новшеств, направленных на максимальное увеличение внутреннего пространства, снижение веса аккумулятора и повышение эффективности, - пишет издание.

В рамках этой линейки спортивный автомобиль унаследует от концепта 0 Series низкий профиль кабины и минималистичный кокпит, ориентированный на водителя, который призван устранить отвлекающие факторы.