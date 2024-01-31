Китайские мохнаторукие крабы наводят ужас на жителей Европы

Китайские мохнаторукие крабы входят в топ-100 чужеродных и паразитирующих видов животных, поскольку ранее встретить их в Европе было невозможно. Теперь же практически ни один водоём в регионе не обходится без этих устрашающих крабов.

Крабы с мохнатыми клешнями питаются абсолютно всем и способны выживать как в воде, так и на суше. При этом китайские крабы активно размножаются: за один нерест самка китайского мохнаторукого краба может метать до миллиона икринок.

Такие крабы могут распространять раковую чуму, нарушать экосистему водоёмов своей всеядностью и даже разрушать дамбы, вырывая под ними свои норы.