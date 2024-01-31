Мужчина в 40 лет не мог подняться по лестнице, а в 83 побеждает в триатлоне

Доктор Джозеф Марун не скрывает, что в 40 лет едва мог подниматься по лестнице. А сегодня, в 83 года, мужчина участвует в соревнованиях по триатлону. Нейрохирург рассказал, как быть таким подтянутым, как он.

Все началось с того, что друг семьи посоветовал ему отправиться на пробежку. И сегодня американец Марун участвует в соревнованиях по триатлону и продолжает практиковать в качестве нейрохирурга в медцентре Питтсбургского университета тогда, когда большинство его ровесников вышли на пенсию.

В 1980 году моя жизнь "вышла из равновесия", - поделился мужчина. В течение недели умер отец, мне пришлось оставить процветающую карьеру нейрохирурга, чтобы заняться бизнесом по стоянке грузовиков. К тому же я развелся. Я был в депрессии и не хотел жить. У меня было 10 килограммов лишнего веса, я не мог подняться по ступенькам.

К тому времени, когда друг семьи позвонил ему по поводу бега, Джозеф Марун был готов попробовать все, что угодно, чтобы улучшить свое психическое здоровье.

Я купил пару теннисных туфель, форму и отправился на беговую дорожку местной средней школы. Пробежал ее около четырех раз. Я запыхался, мне было больно, меня чуть не вырвало, - рассказал он.

Но та ночь была первой, когда он впервые за несколько месяцев спал нормально.

На следующий день он пробежал больше, потом - еще больше. Вскоре научился плавать и начал кататься на велосипеде, увеличивая дистанции в надежде, что его психическое здоровье будет продолжать улучшаться.

Ну а потом, в 53 года, совершил свой первый триатлон.

Это вывело меня из депрессии и поставило на ноги, - мужчина отметил, что после этого смог вернуться в нейрохирургию.

С тех пор Марун завершил восемь триатлонов Ironman и занял второе место в своей возрастной категории на Национальных играх США среди взрослых по триатлону 2022 года.

У него также насыщенная карьера: он занимается исследованиями и пишет книги о долголетии и здоровом образе жизни. Тем, кто хочет быть здоровым или вернуть его, доктор советует начинать с прогулки.

По го словам, даже 15-20 минут ходьбы каждый день дадут телу возможность приспособиться, а разуму - привыкнуть к этому. А потом можно будет двигаться дальше, покоряя новые высоты.