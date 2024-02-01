В Мексике молодого футболиста застрелили прямо во время матча

Убийство произошло в Куаутле, что в центральной Мексике. Во время товарищеского матча футболист Серхио Хауреги подошёл к скамейке, чтобы попить воды, где и был застрелен.

Известно, что убийца приехал к футбольному полю на мотоцикле и смог скрыться сразу же после стрельбы. Полиция активно разыскивает убийцу, пытаясь установить его мотивы.

Убитый играл в ФК "Лос Арросерос де Куаутла", где его в шутку называли вечным капитаном команды, поскольку он добился успехов в низшей лиге Мексики и не собирался покидать родной клуб.