Почему китайцы считают горячую воду панацеей от всех проблем

20:31 2024-02-01
Почему китайцы считают горячую воду панацеей от всех проблем

Китайцы считают, что от температуры воды зависит ее полезность для организма: откуда возникли такие представления.

О пристрастии китайцев к горячей воде писал в своих путевых заметках «За Байкалом и на Амуре», опубликованных в 1869 году, Дмитрий Стахеев.

Писатель упоминал о том, что китайцы с ужасом наблюдали за русскими, которые пили холодную воду со льдом, словно ожидая, что пьющие вот-вот упадут замертво.

Они считали холодную воду очень вредной для здоровья и были уверены: если ее выпить утром на голодный желудок, можно заболеть и умереть.

Чай по утрам, по мнению китайцев, тоже был вреден. Поэтому, по словам Стахеева, китайцы, проснувшись, в первую очередь всегда пили исключительно простую горячую воду.

Жители Поднебесной и сегодня не отошли от этой практики. Лиза Питеркина и Цзи Сяоган в своей книге «Даосские секреты любовного искусства» рассказывают о странных привычках современных китайских студентов.

Они повсюду носят с собой термос с горячей водой и периодически употребляют ее небольшими глотками в течение дня.

Автор издания «Китай» Анна Кузина пишет, что китайцы употребляют и другие напитки, тем не менее она также упоминает о данной традиции. По словам Кузиной, теплую воду предлагают во всех китайских ресторанах и советуют пить ее во всех случаях жизни.

Равновесие Инь-Ян

Так почему же китайцы считают холодную воду вредной, а горячую – полезной?

Сами уроженцы Китая объясняют подобное утверждение с точки зрения философии Инь-Ян.

Т.П. Гопак в издании «Введение в энергетику человека» пишет о том, что это символическое мировоззрение Древнего Китая основывается на представлении о существовании в природе только двух начал: мужского (Ян) и женского (Инь).

Ян порождает энергию и характеризует все, что движется вверх, Инь же – это то, что неподвижно или медленно движется вниз, Инь аккумулирует энергию, регулирует и использует ее.

Согласно теории, Инь и Ян должны находиться в гармонии, нарушение же равновесия ведет к развитию заболеваний.

Эта философия касается и питания человека. Двойственность здесь выражается в разделении продуктов на Инь (освежающие и холодные) и Ян (обжигающие и горячие).

Соблюдение в меню равновесия между Инь и Ян является гарантией крепкого здоровья.

Китайцы верят в то, что употребление холодной воды нарушает в организме необходимый баланс Инь-Ян.

По крайней мере, так утверждает автор издания «О воде и ином питье» Евгений Шуремов.

Именно поэтому большинство китайцев даже в жару отказываются от прохладительных напитков, предпочитая пить горячую или на худой конец теплую воду.

Другие объяснения

Михаил Титов в издании «Самый полный справочник по чаю» приводит легенду о китайском императоре, который примерно в 2700 году до н.э. увидев грязную воду, приказал, чтобы все его подданные в обязательном порядке кипятили ее перед употреблением. 

Китайцы, ежедневно употреблявшие чай, который заваривается исключительно в подогретой воде, одни из первых в мире заметили, что любители горячих напитков реже болеют, а потому дольше живут.

В этом наблюдении есть смысл и логика. Ведь известно, что при нагревании погибают многие болезнетворные микроорганизмы.

Профессор В. А. Тихомиров также отмечал пристрастие китайцев к горячей воде.

В своем труде «Культура и производство чая на Цейлоне и в Китае» (1892 год) он писал о том, что жители Поднебесной поступали правильно: «Нередко достаточно напиться ее (сырой воды) один только раз, чтобы получить лихорадку или дизентерию».

Вывод: китайцы оказались наблюдательнее других народов, хоть сначала и связывали феномен горячей воды с балансом энергии в организме.

По словам Шуремова, европейцы прознали о гигиенических свойствах кипяченой воды значительно позже.

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