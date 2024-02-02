Берлинская пивоварня сделала пародию на рекламу Кельвина Кляйне и получила мегаизвестность

11:36 2024-02-02
Берлинская пивоварня сделала пародию на рекламу Кельвина Кляйне и получила мегаизвестность

Компания BRLO отправила собственную полуобнаженную модель на крыши немецкой столицы с бутылкой безалкогольного пива.

Берлинская пивоварня разместила фото пародии на бренд Кельвина Кляйна на одной из высоток, сообщает Уahoo.com. Кельвин Кляйн производит множество модной одежды, парфюмерии и украшений и известна рекламными кампаниями с участием знаменитостей.

Новый маркетинговый ход - это место, где над крышами Нью-Йорка появляется звезда "Медведя" Джереми Аллен Уайт с голым корпусом. Эта реклама стала такой популярной, что затмила вторую победу актера на "Золотом глобусе".

Кельвин Кляйн оценил ее в 12,7 миллиона долларов в денежном выражении после публикации на всех каналах.

Это помогло гораздо более мелкой берлинской компании привлечь внимание СМИ к своему товару. Пивоварня BRLO отправила собственную полуобнаженную модель на крыши немецкой столицы.

Она отличается чуть большей окружностью живота, чуть большим количеством волос на спине и уголками рта. В то время как Джереми Аллен Уайт в конечном итоге оказывается на красном диване в своем белье от Кельвина Кляйне, модель BRLO делает это с бутылкой безалкогольного пива Naked.

Реклама получила популярность не только в Германии, но и в США. Для BRLO это стало огромным триумфом.

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