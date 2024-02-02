Уфимская пенсионерка донимает соседей «фекальной бомбардировкой»

Камеры видеонаблюдения, установленные в одном из подъездов многоквартирного дома Уфы, запечатлели пожилую женщину, которая бросается в соседей пакетами с фекалиями и мочой.

Кроме того, женщина нередко била тарелки в подъезде, однако никакой видимой причины для этого не было. На записях с камер видно, что пенсионерка совершала свои "вылазки", каждый раз облачаясь в новый причудливый костюм. На голове женщины замечали причудливые шляпы и даже треуголку в стиле Наполеона.

Соседи долго терпели подобный беспредел, понимая, что в силу возраста пенсионерка может не отдавать отчёт своим действиям. Тем не менее, терпению домочадцев пришёл конец, и теперь поведением женщины займётся полиция.