Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

21:39 2024-02-02
Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Предполагается, что на старте продаж модель Uni-Z будет стоить порядка 1,9 миллиона российских рублей.

Новый кроссовер Uni-Z от китайской компании Changan будет выпускаться в двух вариациях с разными силовыми установками: одна будет представлена полуторалитровым турбомотором на 188 лошадиных сил, а вторая — гибридом на базе такого же двигателя с мощностью в 98 лошадиных сил.

Новшества модели заметны и во внутреннем интерьере авто: если у версии Uni-T был моноэкран, то версия Uni-Z получит более удобные разделённые дисплеи.

Модель Changan Z выглядит агрессивнее, чем другие представители линейки Uni, поскольку у неё будет более массивная решётка радиатора и очень специфические боковые элементы бампера.

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