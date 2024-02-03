Фрукт, который лучше всего спасает от запоров

01:31 2024-02-03
Фрукт, который лучше всего спасает от запоров

Его советуют есть беременным женщинам, маленьким детям и всем, у кого проблемы с регулярностью стула.

По общепринятым медицинским стандартам, каждый день человеку требуется съедать около 30 граммов клетчатки, чтобы проблемы с ЖКТ отступили назад. И одним из главных рекордсменов по содержанию этого вещества считается... киви!

Удивительно, но в одном маленьком плоде киви содержится примерно 5 граммов клетчатки. Это больше, чем в свекле и моркови, на основе которых чаще всего делаются «очистительные салаты» для организма.

Съесть парочку киви куда проще, чем большую миску салата или целый авокадо. К тому же этот фрукт всегда можно найти в магазине — причем по довольно привлекательной цене.

Диетологи советуют съедать по два киви примерно за час-полтора до сна.

Во-первых, это облегчит утренний поход в туалет. Ну а во-вторых, доказано, что киви помогает быстрее заснуть — из-за антиоксидантов и «гормона счастья» серотонина в составе.

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