В Норвегии водителя и пассажира упавшей в ледяную воду Tesla спасли люди с лодки-сауны

10:57 2024-02-03
В Норвегии водителя и пассажира упавшей в ледяную воду Tesla спасли люди с лодки-сауны

Замерзшим и промокшим спасенным предложили согреться в сауне, позже спасатели смогли извлечь Tesla с помощью крана.

Неожиданный спасатель пришел на помощь в Осло тонущей вместе с водителем и пассажиром Tesla, сообщает Уahoo.com. Это - люди на плавучей лодке-сауне.

Автомобиль Tesla вместе с людьми рухнул прямо в ледяные глубины Осло-фьорда. По счастливой случайности рядом оказалась лодка-сауна.

Я дал полный газ навстречу людям, которые вылезали из машины, - рассказал шкипер лодки Николай Нордаль норвежской газете Verdens Gang.

Замерзшим и промокшим спасенным людям предложили согреться в сауне. Спустя время спасатели смогли извлечь Tesla с помощью крана.

Водитель Tesla позже рассказал: он случайно нажал на газ, и из-за ошибки автомобиль нырнул прямо в ледяной фьорд.

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