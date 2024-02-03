Реальная история рождения бессмертного парфюма «Chanel No. 5»

Производимые именно ее фирмой духи – «Chanel No. 5» - стали парфюмерным бестселлером на все времена.
В этот знаменательный период времени у Коко была любовная связь с Дмитрием Романовым – внуком самого Александра II – Российского императора.
Он и представил свою даму Эрнесту Бо – россиянину в эмиграции, парфюмеру во втором поколении.
Отец его был французом и работал в свое время на Дом Романовых, так что юноша с малых лет учился у самых знатных и талантливых парфюмеров всем тонкостям уникального дела.
В 1921 году Коко решилась на выпуск своего первого парфюма. Эрнест после продолжительной кропотливой работы преподнес ей пробники эссенций, пронумерованные от 1 до 5 и от 20 до 24.
Выбор Шанель, как известно, пал на колбу номер 5.
Я выпускаю эти духи пятого мая, в пятый месяц года, они пронумерованы цифрой пять. Пусть и впредь носят этот номер, он принесет мне удачу. Я уверена.
Вот так и родился «Chanel № 5», и это был уникальный случай в истории моды, когда парфюм назывался в честь бренда.
Самые знаменитые духи и сегодня входят в список самых дорогих жидкостей в мире. Их стоимость составляет 6878 долларов за литр.
Удивительный и неповторимый аромат состоит из около 80 ингредиентов, самым дорогим из которых является роза столистная. Этот факт совершенно не мешает тому, что каждую минуту в мире продается один флакон этого волшебства.