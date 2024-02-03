Брэд Питт выиграл у Анджелины Джоли очередной суд

Брэд Питт победил в судебной тяжбе с Анджелиной Джоли за право контроля над роскошным виноградником во Франции «Шато Мираваль». Поместье оценивается в 500 миллионов долларов, пишет Рамблер.

60-летний актер добивался юридической защиты для восстановления контроля над поместьем после того, как 48-летняя Джоли свою часть продала Юрию Шефлеру - известному российскому алкогольному барону.

Винодельню пара приобрела до заключения брака в 2014 году, изначально доли были разделены между ними как 60х40 - в пользу Питта. Позже в день их свадьбы артист подарил Анджелине еще 10 процентов.

В 2016 году при разводе Джоли заявила о продаже своей доли, а Питт настаивал на аннулировании сделки и возвращении ему первоначальной доли владения.

В итоге суд Люксембурга вынес решение в пользу Питта, вернув ему 10 процентов акций до окончательного разбирательства, тем самым подтвердив его основное владение 60-ю процентами акций виноградника.