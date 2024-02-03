Хитрости при выращивании морковки, чтобы в любой год быть с отличным урожаем

Ухаживать нужно не столько за морковью, сколько за почвой, в которой она растёт, формируется, вызревает.

Нужно выращивать те сорта корнеплода, которые пригодны для возделывания в нашем регионе.

Важно высевать корнеплод в правильное время. При правильных сроках, свежие витамины будут круглый год на столе.

Корнеплод любит рыхлую, плодородную, воздухопроницаемую и очищенную от сорняков почву. Предпочитает расти на освещённых участках, затенение плохо сказывается на растение.

Семена прорастают долго и неохотно. Поэтому нужна предпосевная подготовка семян: кто-то замачивает их в марганцовке, кто-то - в горячей воде или стимуляторах роста.

Проводим вовремя прореживание всходов. Первое - когда появится первый настоящий лист. Второе прореживание делаем при появлении 4-5 настоящих листьев.

Молодые всходы поливаем часто и не глубоко, а когда растение набирает массу проводим глубокие поливы, но реже.

Как только останется примерно месяц до сбора урожая, нужно прекратить полив, даже если нет дождей. Излишки влаги в этот период приведут к ухудшению вкуса.

Для профилактики и борьбы с вредителями проводим полив чесночным настоем или луковой шелухой, настоем одуванчиков.