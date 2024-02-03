Apple выпускает на рынок принципиально новый вид компьютера в виде очков

Появление на рынке Apple Vision Pro ознаменовало самый значительный этап для компании со времен Apple Watch в 2015 году, пишет Уahoo.com.

Vision Pro - это своего рода пространственный компьютер, для обычного человека - мощная гарнитура AR / VR.

Новый продукт позволит отчасти решить финансовые и другие проблемы, с которыми в последнее время столкнулась Apple. И самая насущная - замедление продаж в Большом Китае.

Китай на протяжении многих лет был ключевым катализатором роста Apple, поскольку растущий средний класс в стране и резкий рост продаж смартфонов создали благодатную почву для роста популярности iPhone в регионе.

По данным Counterpoint Research, Apple по-прежнему оставалась самым продаваемым брендом смартфонов в Китае в 4 квартале 2023 года. Но доля Huawei на рынке в годовом исчислении выросла на 71,1% по сравнению с предыдущим годом благодаря новым смартфонам 5G, в то время как доля Apple упала на 9%.

В сочетании с растущей экономикой Китая это привело к тому, что общая выручка Apple в Китае снизилась с 23,9 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года до 20,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года.

Apple также сталкивается с целым рядом проблем регулирования в Европейском союзе, поскольку она работает над соблюдением Закона о цифровых рынках блока.

А в США компания рассматривает потенциальный антимонопольный иск Министерства юстиции. Согласно New York Times, Министерство юстиции изучает, как Apple контролирует свое аппаратное и программное обеспечение, чтобы удержать потребителей в своей экосистеме и бороться с конкурентами.

Судебный процесс потенциально может занять годы и отвлечь компанию в то время, когда она стремится выйти в новую категорию продуктов.

Ожидается, что Vision Pro поможет компании остаться в лидерах. Продукт служит вычислительной платформой следующего поколения от Apple. Он стоит 3499 долларов, но в компании уверены, что желающие приобрести новинку найдутся.

Гарантия Vision Pro обещает бесперебойную работу техники в течение многих лет.