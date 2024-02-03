Топ самых удачных сортов огурцов, у которых сплошные достоинства

Гибрид Клавдия, очень хорош для свежих салатах, для засолки и консервации. До самых холодов огурцы радуют обильным урожаем.

С появления первых ростков до сбора зеленцев проходит около 1,5 месяцев. Партенокарпический гибрид отдаёт урожай дружно.

На плетях появляются только женские цветки, пустоцветов не бывает.

Собирать плоды надо на стадии корнишонов, чтобы на плетях быстрее появлялись новые завязи.

Гибрид теплолюбив, в теплице даёт наилучший урожай. Огурец вкусный во всех заготовках на зиму, остаётся таким же хрустящим и сочным.

Имеет плотную кожицу, покрытую маленькими бугорками с мелкими светлыми шипами.

Мякоть не горчит, не имеет пустот, плотная и нежная, с лёгким огуречным ароматом. При перерастании плоды не грубеют, не желтеют.

Неприхотлив к условиям окружающей среды, устойчив к распространённым огуречным болезням.

Минус: собирать свои семена к следующему сезону нельзя, приходится покупать.

Пасадена, самоопыляемый сорт огурцов, не требует насекомых для опыления.

Сорт любят за холодостойкость, стабильную урожайность, продолжительный период плодоношения даже при неблагоприятных погодных условиях, устойчивость к огуречным болезням.

Зеленцы не перерастают, имеют отменный вкус, мякоть без пустот и горечи.