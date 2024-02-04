Самые удивительные факты о Хансе Кристиане Андерсене, которых вы не знали

00:05 2024-02-04
Самые удивительные факты о Хансе Кристиане Андерсене, которых вы не знали

Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875) - датский поэт и прозаик, автор знаменитых сказок для взрослых и детей - самых печальных и мрачных историй на свете.

Если Андерсену приходилось рассказывать или писать свою биографию, он непременно начинал со слов, вполне подошедших на зачин какой-нибудь сказки:«В бедной каморке жила молодая пара, муж и жена, бесконечно любившие друг друга. Муж своими руками сколотил кровать, на которой появился маленький орущий комочек - я, Ханс Кристиан Андерсен».

На самом деле Ханс Кристиан оставил после себя просто невообразимо гигантское творческое наследие. Целых 50 томов составляют его 5 романов, 25 пьес, около 200 сказок, невообразимое количество очерков и путевых заметок.Но, именно сказки, как мы знаем, сделали ему Имя, да и то только штук 20 самых известных.

Всю свою жизнь писатель свято верил в то, что его настоящим отцом является никто иной, как король Кристиан Восьмой. Который, будучи молодым принцем и позволяя себе многочисленные любовные похождения, некоторое время был в нежных отношениях с дворянской девушкой Элизой Алефельд-Лаурвиг.

От связи родился мальчик, которого, в силу понятных обстоятельств, отдали в семью сапожника и прачки.

Когда достаточно бедный писатель в 33 года нежданно-негаданно получил ежегодную королевскую стипендию, он просто увидел в этом подтверждение своей правоты: «отец его не забывает».

Когда Ханс был ребенком, он был настоящим изгоем. Учителя его постоянно ругали и наказывали, однокашники - обзывали и били.

И только однажды девочка Сара на праздник подарила ему белую розу.

Этот подарок до глубины души потряс и шокировал нескладного, закомплексованного мальчишку. Всю жизнь он помнил этот момент и во многие свои сказки поместил волшебный цветок.

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