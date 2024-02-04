Сто двадцать лет назад люди спали совершенно по-другому

Это удалось доказать при анализе старых дневников и прочих литературных источников.
Может мы спим как-то неправильно, и распространённая информация о здоровом восьмичасовом сне — не более чем миф?..
Чем сон предков отличался от современного
Историк Роджер Экирх на протяжении пятнадцати лет занимался исследованиями истории сна.
Проанализировав множество данных и документов, историк пришел к необычному выводу:наши предки делили сон на две части.
Причем двойной сон не был чем-то необычным — так спали все.
Среднестатистический человек прошлого ложился около восьми часов вечера, а просыпался в первый раз около двух ночи.
На протяжении нескольких часов люди обычно занимались каким-то умственным трудом— читали, музицировали или просто общались.
Потом они снова ложились спать и просыпались во второй раз только с наступлением рассвета.
Таким образом, сегодняшний непрерывный восьмичасовой сон — нововведение в образе жизни людей.
Перемены связаны с тем, что в прошлом не было ярких электрических лампочек, поэтому люди не видели иного выхода, как лечь спать, когда на улице темнело.
Организм не нуждается в таком долгом сне, поэтому перерыв считался вполне естественным явлением.
Он занимал два или три часа. После отдыха мозг был готов к активной деятельности, поэтому это время считалось наиболее благоприятным для учебы, раздумий, занятий философией.
Это объясняет большое количество записей в личных дневниках именно в это время.
В чем преимущества такого сна?
Предки с двумя этапами сна имели некоторые преимущества перед нами.
- Люди с таким режимом сна лучше высыпались. У предков не было неприятностей с расстройством режима, потому что он всегда был постоянным. Не существовало ярких лампочек и прочих искусственных источников света, мешающих сну.
- У людей появлялось дополнительное время, когда мозг работал эффективно. Они часто отводили его на занятия учебой, наукой, литературой. В некоторых исторических источниках отмечалось, что период между первым и вторым сном являлся самым благоприятным временем для раздумий. Читать или разговаривать можно и при свечах, а вот работать при скудном освещении трудно.
Что означает двойной сон для современного человека
Потребность в двойном сне осталась в прошлом. Теперь человек может с легкостью отрегулировать свет в помещении при помощи электричества и продолжить бодрствовать столько, сколько ему нужно.
Но если изолировать человека двадцать первого века от электричества и поставить его в те условия, при которых жили предки, то его организм сам постепенно перейдет в режим двойного сна.
Сегодня определенных исследований и доказательств о том, что двойной сон лучше и эффективнее непрерывного нет.
Ученые сходятся во мнении, что человек должен слушаться организм — пусть он решает, как и когда ему спать.
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