Сто двадцать лет назад люди спали совершенно по-другому

Это удалось доказать при анализе старых дневников и прочих литературных источников.

Может мы спим как-то неправильно, и распространённая информация о здоровом восьмичасовом сне — не более чем миф?..

Чем сон предков отличался от современного

Историк Роджер Экирх на протяжении пятнадцати лет занимался исследованиями истории сна.

Проанализировав множество данных и документов, историк пришел к необычному выводу:наши предки делили сон на две части.

Причем двойной сон не был чем-то необычным — так спали все.

Среднестатистический человек прошлого ложился около восьми часов вечера, а просыпался в первый раз около двух ночи.

На протяжении нескольких часов люди обычно занимались каким-то умственным трудом— читали, музицировали или просто общались.

Потом они снова ложились спать и просыпались во второй раз только с наступлением рассвета.

Таким образом, сегодняшний непрерывный восьмичасовой сон — нововведение в образе жизни людей.

Перемены связаны с тем, что в прошлом не было ярких электрических лампочек, поэтому люди не видели иного выхода, как лечь спать, когда на улице темнело.

Организм не нуждается в таком долгом сне, поэтому перерыв считался вполне естественным явлением.

Он занимал два или три часа. После отдыха мозг был готов к активной деятельности, поэтому это время считалось наиболее благоприятным для учебы, раздумий, занятий философией.

Это объясняет большое количество записей в личных дневниках именно в это время.

В чем преимущества такого сна?

Предки с двумя этапами сна имели некоторые преимущества перед нами.

Люди с таким режимом сна лучше высыпались. У предков не было неприятностей с расстройством режима, потому что он всегда был постоянным. Не существовало ярких лампочек и прочих искусственных источников света, мешающих сну.

У предков не было неприятностей с расстройством режима, потому что он всегда был постоянным. Не существовало ярких лампочек и прочих искусственных источников света, мешающих сну. У людей появлялось дополнительное время, когда мозг работал эффективно. Они часто отводили его на занятия учебой, наукой, литературой. В некоторых исторических источниках отмечалось, что период между первым и вторым сном являлся самым благоприятным временем для раздумий. Читать или разговаривать можно и при свечах, а вот работать при скудном освещении трудно.

Что означает двойной сон для современного человека

Потребность в двойном сне осталась в прошлом. Теперь человек может с легкостью отрегулировать свет в помещении при помощи электричества и продолжить бодрствовать столько, сколько ему нужно.

Но если изолировать человека двадцать первого века от электричества и поставить его в те условия, при которых жили предки, то его организм сам постепенно перейдет в режим двойного сна.

Сегодня определенных исследований и доказательств о том, что двойной сон лучше и эффективнее непрерывного нет.

Ученые сходятся во мнении, что человек должен слушаться организм — пусть он решает, как и когда ему спать.